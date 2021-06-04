بن ناصر يُسبّب مشكلة جديدة لـ “ميلان”

بدأ الحديث في إيطاليا، عن غياب النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” عن فريقه “ميلان” عند بداية بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة التي ستجرى شهر جانفي في الكاميرون، فاللاعب الجزائري سيغيب لمدة شهر كامل عن الروسونيري وهو ما يسبب صداعا للفريق.

فقد كشفت مصادر صحفية إيطالية، أن “باولو مالديني” بدأ في البحث عن بديل لكل من “بن ناصر” و”كيسي” اللذان سيغيبان لمدة شهر أو أكثر عن مباريات “الميلان” شهر جانفي المقبل بسبب مشاركتهما في كأس إفريقيا.

في حين لا تزال المفاوضات جارية بين إدارة الروسونيري واللاعب الجزائري من أجل تجديد عقده مع الفريق ورفع الشرط الجزائي الذي لا يتجاوز الـ 50 مليون أورو في العقد الحالي وهو المبلغ الذي يمكن للأندية الأوروبية دفعه بسهولة للحصول على خدمات “بن ناصر”.