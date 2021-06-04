بن ناصر يُسبّب مشكلة جديدة لـ “ميلان”

الرياضة
  • -
  • 0
بن ناصر يُسبّب مشكلة جديدة لـ “ميلان”
بقلم أمير بهلول

بدأ الحديث في إيطاليا، عن غياب النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” عن فريقه “ميلان” عند بداية بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة التي ستجرى شهر جانفي في الكاميرون، فاللاعب الجزائري سيغيب لمدة شهر كامل عن الروسونيري وهو ما يسبب صداعا للفريق.

فقد كشفت مصادر صحفية إيطالية، أن “باولو مالديني” بدأ في البحث عن بديل لكل من “بن ناصر” و”كيسي” اللذان سيغيبان لمدة شهر أو أكثر عن مباريات “الميلان” شهر جانفي المقبل بسبب مشاركتهما في كأس إفريقيا.

في حين لا تزال المفاوضات جارية بين إدارة الروسونيري واللاعب الجزائري من أجل تجديد عقده مع الفريق ورفع الشرط الجزائي الذي لا يتجاوز الـ 50 مليون أورو في العقد الحالي وهو المبلغ الذي يمكن للأندية الأوروبية دفعه بسهولة للحصول على خدمات “بن ناصر”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1004783

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com