بن ناصر يُسكت الإنتقادات بالأرقام

رد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، على الإنتقادات غير المفهومة التي تعرض لها من طرف جريدة “لاغازيتا ديلو سبورت”، بإحصائيات مميزة وقع عليها خلال الجولة الماضية من الكالتشيو.

وكشف موقع “سيمبري ميلان”، بأن مُحارب الصحراء، يظهر مؤخرا بأنه من أهم عناصر “الروسونيري”، لأنه متميز في جميع الأدوار، ما بين بناء لعب وإسترجاع الكرات.

وتمكن اليساري من الفوز بـ80% من الصراعات الثنائية التي دخلها، كما نجح في إسترجاع 11 كُرة كاملة، إضافة لمُساهمته الهجومية بـثلاث تمريرات مفتاحية.