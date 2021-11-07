بن ناصر يُشارك بديلا وميلان يتعادل في داربي الغضب

شارك سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” بديلا في مواجهة فريقه ميلان أمام غريمه وضيفه انتر ميلان.

داربي الغضب الذي يدخل لحساب الجولة ال12 من الدوري الايطالي واحتضنه ملعب “سان سيرو” انتهى بالتعادل الايجابي ب1-1.

سجل التركي “هاكان تشالهانوغلو” الهدف الأول للانتر من ركلة جزاء في الدقيقة ال11 قبل أن يُعدل دي فري بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال17 للميلان.

المواجهة التي شهدت تضييع لوتارو مارتينيز لركلة جزاء دخلها بن ناصر بداية من الدقيقة ال71 مكان زميله تونالي.