بن ناصر يُشيد بالتأهل “المثير” لـ “ميلان” لنصف نهائي كأس إيطاليا

قدّم النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” أداء كبيرا مرة أخرى أين قاد فريقه “ميلان”، لنصف نهائي كأس إيطاليا.

فقد تمكن “الميلان” من تحقيق “ريمونتادا” أمام “تورينو” أمس الثلاثاء وحققوا فوزا مثيرا بنتيجة 4-2 بعد الوقت الإضافي.

ونشر “بن ناصر” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “تأهل بالإرادة.. والتأهل الآن لنصف نهائي الكأس”.

يذكر أن ميلان كان منهزما في النتيجة 2-1 إلى غاية الدقيقة الـ 91 أين عدل التركي “هاكان كالهانوغلو” قبل أن يحسم الرسونيري المباراة في الأشواط الإضافية.