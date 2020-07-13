بن ناصر يُطالب زملائه بمواصلة التألق !

أبدى النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، رضاه التام بأداء فريقه “ميلان” في مباراته أمام “نابولي” في الكالتشيو.

ونجح “الروسونيري” في افتكاك نقطة ثمينة في السان باولو من أجل البحث عن مقعد أوروبي الموسم المقبل.

ونشر “بن ناصر” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “علينا المواصلة بنفس هذه الروح الكبيرة”.

يذكر أن نتائج “ميلان” كانت جيدة في الفترة الأخيرة خاصة أمام أندية المقدمة، حيث فاز على “روما” و”اليوفي” بالإضافة إلى “لازيو” قبل أن يتعادل أمس الأحد أمام “نابولي”.