بن ناصر يُعلق على تتويج بن زيمة بالكرة الذهبية

علق النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، على تتويج، كريم بن زيمة، بالكرة الذهبية العالمية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2022.

متوسط ميدان فريق، أي سي ميلان، الايطالي، نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها:”مُستحقة بن زيمة”.

وكان النجم الدولي الفرنسي لفريق ريال مدريد الاسباني، قد نال الجائزة سهرة اليوم الإثنين.