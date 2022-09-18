بن ناصر يُعلق على خسارة ميلان أمام نابولي

علق النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، على خسارة فريقه “أي سي ميلان” سهرة اليوم الأحد أمام الضيف نابولي.

حيث نشر متوسط ميدان الخضر صورتين من مواجهة الجولة الـ7 للدوري الإيطالي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أرفق “إسما” الصورتين بعبارة:”من الصعب دائمًا قبول الهزيمة ، لكن هذا جزء من كرة القدم”.

قبل أن يُضيف:”دعونا نتعلم الدرس ونبقى معا.. فورزا ميلان”.