بن ناصر يُعلق على خسارة ميلان أمام نابولي
بقلم حواز عبد النور
علق النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، على خسارة فريقه “أي سي ميلان” سهرة اليوم الأحد أمام الضيف نابولي.
حيث نشر متوسط ميدان الخضر صورتين من مواجهة الجولة الـ7 للدوري الإيطالي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
كما أرفق “إسما” الصورتين بعبارة:”من الصعب دائمًا قبول الهزيمة ، لكن هذا جزء من كرة القدم”.
قبل أن يُضيف:”دعونا نتعلم الدرس ونبقى معا.. فورزا ميلان”.
La sconfitta è sempre difficile da accettare, ma fa parte del calcio.
Impariamo la lezione e restiamo uniti 🔴⚫️ #ForzaMilan pic.twitter.com/gahxRCM7un
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) September 18, 2022
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