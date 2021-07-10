بن ناصر يُفاجىء الجميع في ميلان

فاجأ الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، الجميع داخل ناديه ميلان، عندما تمرن بشكل طبيعي منذ أول حصة تدريبية للفريق في إطار إستعداداته للموسم الكروي الجديد، وهو العائد من إصابة وعملية جراحية تعرض لها منذ أسابيع مضت.

وكان الإعلام الإيطالي، يتوقع عدم جاهزية مُتوسط الميدان، ولكن هذا الأخير قرر رفع التحدي، وبذل مجهودات مُضاعفة لإسترجاع أكبر قدر ممكن من لياقته البدنية، وهذا في إنتظار جاهزيته بشكل كامل في الأسابيع القليلة القادمة.

ويأمل مُحارب الصحراء العودة الى الواجهة سريعا، حيث أن ذلك سيكون أجمل خبر بالنسبة لـ”الروسونيري” المحتاجين لخدماته، وللمنتخب الوطني المُقبل على التصفيات المؤهلة للمونديال، وهو الذي ترك فراغا رهيبا لم يكن أي لاعب قادرا على ملئه في تشكيلة جمال بلماضي.