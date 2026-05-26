بن ناصر يُلمّح إلى تعرضه للظلم!

أعرب متوسط ميدان المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، عن استيائه من قرار عدم استدعائه للمشاركة في تربص “الخضر” الخاص بنهائيات كأس العالم 2026.

وكان بن ناصر، العائد بقوة رفقة ناديه دينامو زغرب الكرواتي. بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مع المنتخب خلال “كان 2025″، يمني النفس بالمشاركة في أول مونديال في مسيرته الكروية.

غير أن رغبة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019. اصطدمت بخيارات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي فضّل الاعتماد على أسماء أخرى في وسط الميدان، على غرار نبيل بن طالب ورامز زروقي، في انتظار التحاق هشام بوداوي.

وتفاعل بن ناصر مع الجدل القائم حول غيابه المحتمل عن المونديال. بعدما أعاد نشر تغريدة لأحد جماهير “الخضر” عبر منصة “إكس”، أشاد فيها بروحه القتالية وما يقدمه فوق أرضية الميدان. مرفوقة بفيديو لبعض مشاركاته مع المنتخب.

حيث وصف صاحب التغريدة، استبعاده بن ناصر، من التربص الجاري حاليا بسيدي موسى. “ظلم” في حق لاعب “محارب”.