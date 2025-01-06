بن ناصر يُلهب داربي ميلان

جدد لاعب “الخضر” اسماعيل بن ناصر، تأكيد جاهزيته للقمة التي تنتظر ناديه أسي ميلان، مساء اليوم الاثنين، أمام الغريم انتر ميلان، في نهائي “السوبر” الايطالي.

ويلتقي قطبا مدينة “ميلان” مساء اليوم. بداية من الساعة 20:00، بتوقيت الجزائر، في صدام واعد. على ملعب “الأول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر بن ناصر، أمس الأحد. تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس” أكد فيها أهمية نهائي “السوبر”، وقال: “هدف واحد في الذهن..”

ليعود لاعب “الخضر” اليوم الاثنين، ليطلق تغريدة أُخرى. ألهب بها داربي “الغضب” أمام الغريم الأزلي، انتر ميلان. وقال فيها: “أكثر من مجرد داربي”.

وكان بن ناصر، قد شارك في تأهل “الروسونيري” إلى النهائي على حساب جوفنتوس. اساسيا إلى غاية الدقيقة 54، ويبقى مرشحا فوق العادة للحفاظ على مكانته الاساسية في الداربي. رغم عودته حديثا من إصابة أبعدته لفترة طويلة عن الميادين.

Più di un derby ⚔️ pic.twitter.com/1ZhAwnfYu0 — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) January 6, 2025