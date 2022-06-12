بن ناصر يُهدي فوز إيران لروح بن حمودة

أهدى النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، الفوز المُحقق أمام إيران وديا لفقيد الكرة الجزائرية، بلال بن حمودة.

حيث نشر قائد الخضر في لقاء إيران، 3 صور من المواجهة الودية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أرفق إسما الصور بعبارة:”إلى بلال.. رحمه الله وأدخله فسيح جناته”.