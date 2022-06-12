إعــــلانات
الرياضة

بن ناصر يُهدي فوز إيران لروح بن حمودة

بقلم عبد النور حواز
بن ناصر يُهدي فوز إيران لروح بن حمودة
بن ناصر
  • 301
  • 0

أهدى النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، الفوز المُحقق أمام إيران وديا لفقيد الكرة الجزائرية، بلال بن حمودة.

حيث نشر قائد الخضر في لقاء إيران، 3 صور من المواجهة الودية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أرفق إسما الصور بعبارة:”إلى بلال.. رحمه الله وأدخله فسيح جناته”.

رابط دائم : https://nhar.tv/90FCK
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر