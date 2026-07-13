بن ناصر يُوافق على فسخ عقده مع ميلان

تأكد خروج الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، من حسابات نادي أسي ميلان، الايطالي، بعدما غاب عن قائمة اللاعبين المعنيين بالدخول في التربص الصيفي الذي انطلق أمس الاثنين بمركز “ميلانيلو” تحضيرا للموسم الجديد.

وأفاد موقع “توتو ميركاتو ويب”، أن استبعاد بن ناصر لا يعود إلى أسباب فنية أو بدنية. وإنما إلى اقترابه من مغادرة النادي.

مشيرا إلى أن لاعب “الخضر” يجري حاليا مفاوضات مع إدارة “الروسونيري” من أجل فسخ عقده المستمر إلى صيف 2027 بالتراضي.

وكان بن ناصر، قد عاد إلى ميلان، عقب نهاية فترة إعارته مع دينامو زغرب الكرواتي. غير أن الإدارة الجديدة للنادي الإيطالي لا تضعه ضمن مشروعها للموسم المقبل، وهو ما عجل بفتح باب المفاوضات لإنهاء ارتباط الطرفين.

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