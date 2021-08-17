بن ناصر يُوجه رسالة قوية بعد قرعة “الكان”

وجه متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري “إسماعيل بن ناصر” رسالة قوية عقب قرعة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأوقعت قرعة “الكان” المُنتخب الوطني الجزائري في المجموعة الخامسة رفقة مُنتخبات كوت ديفوار، سيراليون وكذا غينيا الاستوائية.

ونشر لاعب فريق ميلان الإيطالي صورة مُركبة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وأرفق “إسما” الصورة بعبارة:”جاهزون للدفاع عن لقبنا الذي حققناه سنة 2019 بمصر”.