بن ناصر يُوجه رسالة للجزائريين

وجه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر رسالة قوية لمُحبيه، وهذا قُبيل إلتحاقه بتربص مُحاربي الصحراء، الذي ينطلق عشية اليوم الإثنين.

وقال نجم إسي ميلان على حسابه الرسمي في إنستغرام :”حان الآن وقت المُنتخب الوطني”.

وطالب صاحب القدم اليُسرى من أنصار الخضر التواجد بقوة في مدينتي البليدة وليل، لتشجيع أشبال بلماضي خلال وديتي الكونغو وكولومبيا.

مُضيفا :”نحن في إنتظاركم بأعداد غفيرة”.

ويأمل أفضل لاعب في الكان الأخيرة، أن يكون تربص أبطال إفريقيا فُرصة له لإسترجاع بريقه، وهو الذي يعاني مع الروسونيري.

يُذكر بأن خريج مدرسة آرل آفينيون إكتفى بمُلازمة مقاعد البدلاء، خلال الجولة الماضية من الكالتشيو.