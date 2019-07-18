بن ناصر: ” 30 ألف مناصر جزائري تعطينا القوة أمام السنغال”

رحّب متوسط ميدان المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر بتواجد 30 ألف مناصر جزائري بمدرجات ستاد القاهرة خلال نهائي كأس امم إفريقيا.

وتحدث بن ناصر عن نهائي كأس أمم إفريقيا على هامش المنطقة المختلطة التي نشطها بعض اللاعبين خلال الحصة التدريبية الأخيرة قائلا:

30 ألف جزائري سينتقلون إلى القاهرة من أجل مساندتنا أمام السنغال، هذا أمر مذهل وهذا ما يعطينا القوة خلال هذه المباراة”.

وبخصوص الثقة التي منحها له الناخب الوطني جمال بلماضي خلال المباريات الـ6 الأولى من منافسة الكان قال بن ناصر:

“عندما يعطيك المدرب الثقة، فلا يوجد أفضل من هذا من أجل تقديم كل ما عندك فوق أرضية الميدان”.