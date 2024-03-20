بن ناصر يغادر تربص الخضر

كشفت الفاف اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن مغادرة الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر تربض الخضر الاستعدادي بالمركز التقني بسيدي موسى.

وقالت الفاف أن بن ناصر غادر تربص الخضر بسبب استحالته الاندماج مع المجموعة، وبإذن من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

كم قالت أن لاعب ميلان خضع لفحوصات من قبل الطاقم الطبي، و لتجنب أي مخاطر، تقرر تسريح اللاعب والانضمام لفريقه الايطالي لمواصلة العلاج.

وكان الناخب بيتكوفيتش قد استدعى ادم زرقان تحسبا لتعويض اللاعب وأي طارئ.