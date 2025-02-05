بن ناصر: “فلسفة دي زيربي التكتيكية حفّزتني على الالتحاق بمارسيليا”

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن كواليس التحاقه بنادي أولمبيك مارسيليا في آخر ساعات الميركاتو الشتوي، قادماً من نادي ميلان الإيطالي على شكل إعارة.

وقال إسماعيل بن ناصر، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، أن المدير الرياضي في نادي “لوام” مهدي بن عطية، وزميله في المنتخب الوطني أمين غويري، ومدرب الفريق روبيرتو دي زيربي، لعبوا دورا كبيرا في اتخاذ قراره، وأضاف قائلاً: “قدومي إلى مارسيليا لا يعني أن ميلان لم يهتم بخدماتي، العكس تماماً، لقد كانت رغبتي في تغيير الأجواء، وأنا سعيد باتخاذي هذا القرار”.

وأضاف بن ناصر: “المدرب دي زيربي لديه فلسفة خاصة به، يعتمد على بناء اللعب، عكس ميلان الذي يهتم كثيرا بالجانب التكتيكي. تواصل معي مهدي بن عطية وأعطيته موافقتي بحكم معرفتي الشخصية به، منذ مدة. أما غويري فهو لاعب شاب ويملك إمكانات كبيرة. لقد تعرفت عليه في المنتخب الوطني”.

وأردف متوسط ميدان الخضر: “أتوقع مشاركتي في مواجهة أنجي الأحد المقبل. أتمنى أن يكون اندماجي سهلا”.

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