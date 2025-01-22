بن ناصر يبدي حماسه لمواجهة جيرونا في دوري الأبطال
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، تحمسه الكبير للمباراة التي ستجمعه وناديه آسي ميلان الإيطالي، بالضيف جيرونا الإسباني لحساب دوري أبطال أوروبا.
ونشر بن ناصر، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة “X”، صورة جديدة له بقميص ناديه آسي ميلان، من أمام ملعبهم “سان سيرو”.
كما أرفق الدولي الجزائري، هذه الصورة بتعليق قال فيه: “الأمسيات الأوروبية تعود من جديد”.
يذكر أن اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان الإيطالي، يستقبلون سهرة اليوم الأربعاء، الضيف جيرونا الإسباني، لحساب دوري أبطال أوروبا.
European nights are back 💫 pic.twitter.com/6O4NcjxFum
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) January 22, 2025
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