بن هزيل: حجز 8 ملايير دينار من السلع غير المطابقة

أفاد عبد الرحمن بن هزيل المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أنه تم حجز ما قيمته 8 ملايير دينار سلع غير مطابقة.

مشيرا إلى أن المواد المحجوزة سنة 2018 لا تتطابق والمعايير المعمول بها من خلال الجودة والسعر وطريقة حفظ المنتوج.

مضيفا أن المراقبة المستمرة لأعوان الرقابة على مدار السنة وبصفة مستمرة سمحت بسحب المنتوج من الأسواق.وفي ذات السياق أضاف ذات المتحدث، أن أعوان التجارة وقفوا على حالات رفع الأسعار لمواد مدعمة كالحليب والسميد.

أين يباع الحليب بـ 25 دينار والتجار يبيعونه 30 دينار، حيث تم إصدار متبعات قضائية ضد التجار وحجز المواد .

مؤكدا أن رفع أسعار المواد المدعمة ليس معمم.