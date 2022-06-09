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الرياضة

بن واحي: “جد سعداء بضمان مشاركتنا في الكاف ولم لا مفاجأة جديدة”

بقلم النهار أونلاين
بن واحي: “جد سعداء بضمان مشاركتنا في الكاف ولم لا مفاجأة جديدة”
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أبدى مدرب اتحاد العاصمة جميل بن واحي، سعادته الكبيرة بضمان فريقه المشاركة في كأس الكاف، بعد فوزهم على شباب بلوزداد.

وصرح بن واحي: “في البداية اعتبرنا ضمان المركز الخامس او السادس انجاز في حد ذاته يضمن مشاركتنا في البطولة العربية”.
كما أضاف: “اليوم ضمنا مشاركتنا في كأس الكاف ونحن جد سعداء بذلك، وربما تنتظرنا هدية اخرى من الله في المباراة الاخيرة”
وتابع بن واحي: “سنلعب كامل حظوظنا لآخر دقيقة من آخر مباراة لنا أمام وفاق سطيف”.

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