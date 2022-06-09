بن واحي: “جد سعداء بضمان مشاركتنا في الكاف ولم لا مفاجأة جديدة”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة جميل بن واحي، سعادته الكبيرة بضمان فريقه المشاركة في كأس الكاف، بعد فوزهم على شباب بلوزداد.

وصرح بن واحي: “في البداية اعتبرنا ضمان المركز الخامس او السادس انجاز في حد ذاته يضمن مشاركتنا في البطولة العربية”.

كما أضاف: “اليوم ضمنا مشاركتنا في كأس الكاف ونحن جد سعداء بذلك، وربما تنتظرنا هدية اخرى من الله في المباراة الاخيرة”

وتابع بن واحي: “سنلعب كامل حظوظنا لآخر دقيقة من آخر مباراة لنا أمام وفاق سطيف”.