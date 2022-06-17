بن واحي يكشف عن قائمته لمواجهة وفاق سطيف

كشف مدرب إتحاد العاصمة، جميل بن واحي عن قائمة اللاعبين المستدعين للقاء وفاق سطيف برسم الجولة الأخيرة من المحترف الأول.

وحسب بيان إدارة “لياسما”، عبر الفايسبوك صبيحة اليوم الجمعة، فإن قائمة الفريق شهدت إستدعاء 6 لاعبين للفريق الرديف و 12 لاعب من فئة اقل من 19 سنة لأول مرة.

هذا وتم إعفاء اللاعبين الأساسين بالفريق، اللذين لايزالو متأثرين برحيل زميلهم فقيد الكرة الجزائرية بلال بن حمودة رحمة الله عليه.

وستلعب المباراة، اليوم الجمعة بملعب 8 ماي بسطيف بداية من الساعة الـ18.00 مساءا.

كما جاءت قائمة الفريق على النحو التالي: