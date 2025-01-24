بن يحيى:”فزنا بالأداء والنتيجة ونقاط الداربي مستحقة”

أبدى مدرب مولدية الجزائر خالد بن يحيي سعادته الكبيرة بقيادة لاعبيه لحسم نقاط الداربي العاصمي أمام نادي اتحاد العاصمة، في مباراة احتضنها ملعب 5 جويلية الاولمبي.

وقال خالد بن يحيى، في تصريح للتلفزيون العمومي: “المباراة جرت في روح رياضية رائعة بين فريقين محترمين. لعبنا مباراة ممتازة، أهدافا وتكتيكيا، بعد لعب مباريات قوية في رابطة أبطال إفريقيا”.

كما وجه المدرب التونسي رسالة خاصة لأنصار مولودية الجزائر الذين كانوا حاضرين بقوة على المدرجات: “جمهور المولودية يستحق إسعاده، بالنظر إلى حضوره بقوة في الملعب. فوز اليوم سيمنحنا القوة للعمل، وسيمنحنا راحة أكبر”.

وختم بن يحيى قائلاً: “أنا متعود على الداربيات، والتعامل معها جيدا، الحمد لله حققنا الأهم وهو الفوز لا غير”.

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