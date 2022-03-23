بن يحيى:”لم نواجه فريق من القسم الثاني أو الثالث”

حاول المُدرب التونسي لفريق مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، التقليل من صدمة الخسارة أمام شباب بلوزداد.

الرجل الأول في الطاقم الفني للعميد قال في تصريحات عقب مواجهة الداربي العاصمي التي انتهت بفوز السياربي بهدف دون رد.

“لم ننهزم ونتعثر أمام فرق من القسم الثاني أو الثالث، فريق شباب قسنطينة من بين الأفضل في البطولة الجزائرية”.

كما أضاف:”شباب بلوزداد بلغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لذلك يجب أن نعترف أننا واجهنا فرق محترمة في آخر مواجهتين”.