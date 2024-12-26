بن يحيى: “أهدي الفوز أمام مقرة للجمهور ولا يزال عمل كبير أمامنا”

ثمّن مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، الفوز المحقق خارج الديار أمام نجم مقرة (1-2)، اليوم الخميس، في إطار الجولة الـ15 من الرابطة المحترفة.

وصرّح المدرب بن يحيى، لوسائل الإعلام، بعد نهاية المواجهة التي انتهت لصالح فريقه بهدفين مقابل هدف :”أريد أن أهنئ جمهورنا بهذا الفوز، ومبروك للجميع”.

وأضاف المدرب التونسي: “أحيّي رئيس مجلس إدارة النادي وجميع المسؤولين على وضعهم ثقتهم في شخصي. لتولي زمام العارضة الفنية للفريق، للمرة الثانية”.

وتابع قائلاً: “المواجهة أمام مقرة كانت صعبة، كنا مركزين طيلة اللقاء. ويجب علينا مواصلة العمل الجدي. المسؤولية كبيرة أمامنا، ويجب تظافر الجهود لإسعاد جماهيرنا”.