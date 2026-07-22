بن يحيى: “المرحلة الأولى من التحضيرات كانت جد موفقة”

تحدث مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحي، عن التحضيرات الأولى التي أجراها الفريق، استعدادا للموسم الجديد، مشيدا بمجهودات لاعبيه.

وصرّح بن يحيى، اليوم الأربعاء: “أجرينا المرحلة الولى من تحضيراتنا الصيفية بالجزائر، وكانت جد موفقة”.

وأضاف: “أشكر اللاعبين على المجهودات الكبيرة التي بذلوها، رغم صعوبة التدريبات التي أجريناها”.

وتابع خالد بن يحيى: “حاليًا نتنقل إلى النمسا لخوض المرحلة الثانية من تحضيراتنا الصيفية، للعمل أكثر على الجانبين الفني والتكتيكي”.

وجاءت هذه التصريحات من المدرب خالد بن يحيى، خلال تواجده صباح اليوم الأربعاء بمطار هواري بومدين بالعاصمة، قبل تنقله رفقة بعثة الفريق إلى النمسا.