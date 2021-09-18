بن يحيى :”المولودية قوية بشعبها وهذه قصتي مع بلايلي”

ظهر المدرب الجديد لنادي مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، مُتفائلا بالتجربة التي تنتظره مع العميد، خلال الموسم القادم، وهو الذي وصل لفريق خرج من عام المئوية في وضعية كارثية ودون أي لقب.

وتحدث التقني التونسي قائلا خلال الندوة الصحفية التي قُدم من خلالها لوسائل الإعلام المحلية :”المولودية نادٍ كبير وقوية برجالها وشعبها، واللاعبون مُطالبون بتشريف ألوانها عندما يتواجدون فوق أرضية الميدان”.

وواصل في سياق مُتصل :”الإمكانيات مُتوفرة وكل الظروف مُتاحة لتقديم أفضل العروض الممكنة، ولا أعتقد بأنني سأجد صعوبة في التأقلم هنا في الجزائر، لأنه لا يوجد فرق بينها وبين تونس”.

وتطرق بن يحيى لحادثة وقعت له مع يوسف بلايلي، عندما كان هذا الأخير يحمل ألوان الترجي وقال :”بلايلي مثل اللاعبين الكبار، كان لا يبذل مجهودات كبيرة في التدريبات، ولكنني تحدثت معه وعرفت كيفية تحفيزه، لكي يقود الفريق للتتويج برابطة الأبطال الإفريقية”.