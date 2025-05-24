بن يحيى: “بوراس يستحق مكانة في المنتخب الأول”

نوّه مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، بإمكانيات متوسط ميدان الفريق، أكرم بوراس، مؤكدا أنه يستحق مكانة في المنتخب الأول.

وكان بوراس، قد أهدى المولودية أمس الجمعة، انتصارا ثمينا في سباق التتويج بلقب البطولة، بعدما سجّل الهدف الوحيد، في الداربي المتأخر عن الجولة الـ 22 أمام الغريم اتحاد العاصمة.

وقال بن يحيى، مشيدا بإمكانيات لاعبه: “بوراس لاعب رائع، فنيا وبدنيا. ويبقى فقط لتطوير بعض النقائص خاصة في الانهاء (يقصد التسجيل)”.

وواصل التقني التونسي في الندوة الصحفية التي نشطها بعد الداربي: “بالعامية هو وسط ” relayeur” متكامل.. بوراس لاعب شاب، بدنيا رائع ولو يعمل أكثر سيلعب في المنتخب الأول”.