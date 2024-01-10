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الرياضة

بن يحيى حكما لداربي بلوزداد والمولودية

بقلم محمد لمين صحراوي
بن يحيى حكما لداربي بلوزداد والمولودية
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عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” الحكم حسام بن يحيى، لإدارة قمة الجولة الـ 13 من البطولة المحترفة، التي ستجمع بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

وحسبما جاء في موقع الرابطة، فإن بن يحيى، سيدير الداربي. المرتقب يوم الأحد المقبل، بمساعدة كل من بيوض وحمايدي، فيما سيكون بلكبير حكما رابعا.

وجاءت باقي تعيينات اللجنة لمباريات ذات الجولة، التي ستنطق غدا الخميس. بمواجهتي مولودية وهران أمام شباب قسنطينة واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، وتستمر يومي السبت والجمعة، على النحو التالي:

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