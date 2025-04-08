بن يحيى: “سندافع عن حظوظنا أمام أورلاندو إلى آخر لحظة”

أكد مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، أن فريقه لم يفقد بعد آماله في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم هزيمته ذهابا بهدف من دون رد، بملعب 5 جويلية، أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ويلتقي “العميد” غدا الأربعاء، بداية من الساعة 18:00 بتوقيت جنوب إفريقيا، الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر، بأورلاندو، ضمن إياب ذات الدور.

ونشّط مدرب المولودية، بن يحيى، ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، تحسبا لمواجهة غد الأربعاء، التي وصفها بالصعبة، مثل كل لقاءات “الشامبينزليغ”.

كما توقع التقني التونسي أن تشهد المواجهة صراعات ثنائية ومنافسة قوية من الجانبين، بالنظر إلى أهميتها ورغبة كل طرف في بلوغ نصف النهائي.

وأشاد بن يحيى بقوة المنافس، الذي قال عنه إنه يستغل أبسط الفرص التي تتاح له. مثلما حدث في موقعة الذهاب، مؤكداً أن المولودية لن ترفع الراية البيضاء.

وأضاف مدرب العميد: “سنلعب لقاءً جديا ومهما وسنبذل قصارى جهدنا على كل الأصعدة وسنرى.. ما دام هناك حياة هناك أمل، سندافع عن حظوظنا إلى آخر لحظة.”