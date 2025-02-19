بن يحيى: “عبد اللاوي أخطأ ولا يجب تضخيم القضية”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، امتعاضه الكبير من قضية القائد أيوب عبد اللاوي التي أسالت كثيراً من الحبر. بعد تفوهه بكلام بذيئ على مرمى أعين كاميرا التلفزيون العمومي.

وقال خالد بن يحيى، خلال المنطقة المختلطة التي أقيمت، اليوم الأربعاء، بمركز التدريبات بزرالدة: “لعبنا مباراة شباب بلوزداد في ظرف صعب. خضنا مرحلة مكثفة من المباريات، والنتيجة تعطي الحق لمن يقومون بانتقادي”.

كما أضاف بن يحيى: “من جانبنا قدمنا ما علينا وخلقنا عدداً من الفرص. ولو سجل بايازيد لكان كلام آخر”.

وتطرق المدرب التونسي لقضية القائد عبد اللاوي: “اللاعبون يخطئون والأمر عادي. يعني لا نريد تهويل الأمور. عبد اللاوي قدوة للاعبين وفي بعض الأحيان نترك له قيادة اللاعبين في التدريبات”.

وختم “كنت لاعباً سابقاً، و أعلم أنه يجب التخفيف على اللاعبين، فالضغط صعب عليهم، أتركوا الأمور الثانوية واتركوا اللاعبين يقومون بعملهم، بصراحة دخلت في موضوع لا يعنيني”.

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