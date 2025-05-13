بن يحيى: “قدمنا مباراة ممتازة أمام شباب بلوزداد”

أشاد مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام شباب بلوزداد، بالرغم من خيبة التعادل، الذي كلف الفريق اقتسام صدارة الترتيب مع شبيبة القبائل.

وقال بن يحيى، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الاثنين. بقاعة المحاضرات التابعة لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، عقب الداربي: “في كل لقاءاتنا نقدم مجهودات ممتازة، ولكن للأسف ينقصنا التوفيق”.

وواصل التقني التونسي، مبررا تضييع فريقه فرصة تعزيز الصدارة والاقتراب من اللقب: “في الداربي خلقنا فرصا وسيطرنا على اللقاء.. اللاعبون يقدمون مجهودات كبيرة”.

مضيفا بخصوص غضب الأنصار: “أمر عادي حينما لا نفوز أو نتعادل. ولكن شباب بلوزداد فريق قوي ولم يستسلم، أشبالي قدموا مباراة ممتازة جدا وكان ينقصنا الأهداف فقط”.