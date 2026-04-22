بن يحيى: “قدمنا مباراة ممتازة.. وبن عكنون لعبت بقتالية”

نوّه مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، بالروح القتالية التي أبان عنها منافس ناديه نجم بن عكنون، أمس الثلاثاء.

وحقق العميد، “ريمونتادا” مثيرة أمام النجم، ضمن تسوية الجولة الـ 18 من البطولة المحترفة، بعدما قلب تأخره بنتيجة 2-1 في الدقيقة الـ 90. إلى فوز بنتيجة 2-3 بحلول الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وقال المدرب التونسي: “أحيي فريق نجم بن عكنون على الروح الرياضية، التي تتجسد في القتالية التي لعب بها.. هذا كله يشرف الكرة الجزائرية”.

قبل أن يضيف بن يحيى: “بالنسبة لنا فقد قدمنا مباراة ممتازة. وحتى في الشوط الأول حينما كنا متأخرين في النتيجة، لقد خلقا العديد من الفرص”.

وواصل ذات المتحدث في تصريحات بعد المواجهة التي جرت بملعب 20 أوت 55: “لعبنا ضد فريق منظم يلعب دفاعيا وهجوميا بشكل جيد. ويراهن على الكرات الثابتة وهذا ما حضرنا مثلما.. دائما في البطولة يجب أن تكون مثابر.”

يُشار إلى أن المولودية التي تتصدر البطولة بـ 58 نقطة وعلى بعد 11 نقطة من أول الملاحقين. باتت على بعد 4 نقاط فقط من أصل 4 لقاءات متبقية من أجل التتويج رسميا باللقب الثالث تواليا والعاشر في التاريخ.