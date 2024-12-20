بن يحيى: “لا يوجد أيّ سبب للقلق والتعادل أمام الشلف يحمل الكثير من الإيجابيات”

عبّر مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، عن رضاه على مستوى لاعبيه في مباراة أولمبي الشلف، خلال أول مواجهة له على رأس العارضة الفنية للفريق.

وصرّح المدرب، بن يحيى، اليوم الجمعة، لوسائل الإعلام. بعد نهاية مواجهة أولمبي الشلف: “نتيجة التعادل السلبي أمام أولمبي الشلف لم تكن على مستوى تطلعات الجمهور أو الإدارة لكنه يحمل العديد من الإيجابيات”.

وأضاف: “لا يوجد أي سبب للقلق، هناك إمكانيات كبيرة في المجموعة. بإمكاننا إجراء تغييرين على مستوى التشكيلة من خلال استقدامات جديدة”.

للإشارة، يحتل نادي مولودية الجزائر المركز الرابع في سلم ترتيب الرابطة المحترفة برصيد 18 نقطة مؤقتا. مع تبقي ثلاث مواجهات مؤجلة في رصيد الفريق أمام اتحاد العاصمة، ترجي مستغانم وشبيبة الساورة.