بن يحيى: “من حق جمهور المولودية أن يغضب ولازلنا نعاني نقص الفعالية”

أكد مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، بأنه يتفهم غضب جماهير الفريق، بخصوص النتائج السلبية المحققة مؤخرا.

واكتفى “العميد” أمس السبت، بتعادل سلبي، بطعم الهزيمة، حينما استقبل بملعبه وأمام جماهيره مولودية البيض، ضمن الجولة الـ 24 من البطولة. مضيعا فرصة الابتعاد أكثر في صدارة الترتيب.

وقال بن يحيى، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس. بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية: “أشكر جمهورنا على حضوره الكبير في كل لقاءاتنا هذا الموسم. وإذا غضب فهذا من حقه. لأنه يأتي من أجل مشاهدتنا نفوز”.

أما بخصوص التعادل أمام البيض، فقد أكد التقني التونسي، بأن المولودية واجهت فريقا قويا ومنظما وخطير في الهجمات المعاكسة.

وواصل بن يحيى: “قمنا بالأهم في الشوط الأول، وفعلنا أكثر في الثاني، سيطرنا على المباراة وخلقنا فرصا حقيقية للتسجيل، ولكن لا زلنا نعاني من نقص الفعالية أمام المرمى”.

وختم مدرب مولودية الجزائر، الذي واجه انتقادات كبيرة بسبب خياراته الفنية في المباريات الأخيرة للفريق: “لكن بكل جدية قدمنا مباراة محترمة ينقصها الأهداف أمام فريق قوي”.