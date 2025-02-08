بن يحيى :”نستحق التتويج وأهدي اللقب لأنصار مولودية الجزائر”

أبدى مدرب مولودية الجزائر خالد بن يحيى سعادته الكبيرة لمنح لاعبيه لقب الكأس الممتازة الرابعة لهم بعد الإطاحة بالغريم شباب بلوزداد.

وقال خالد بن يحيى في تصريحه للتلفزيون العمومي عقب المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي “جمهور مولودية الجزائر يستحق الفوز و التتويج باللقب سيكون للفريق و ليس للمدرب خالد بن يحي أو مدرب أخر، لدي علاقة جيدة مع الفريق و حب خاص لهذا الفريق، مبروك لنا وأتمنى التوفيق للجميع في قادم المواعيد”.

كما أضاف المدرب التونسي بن يحيى “المولودية خطت خطوة كبيرة والداربيات تفوز بجزئيات صغيرة، وأشكر اللاعبين كثيرا على تطبيق الخطط بجدية”.

وختم “عمل كبير قمنا به و النتيجة لم تخيبنا، لنترك الأنصار يفرحون كثيرا لأنه يستحقون كذلك”.