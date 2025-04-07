بن يحيى وحلايمية ينشطان ندوة صحفية

يُرتقب أن ينشّط، غدا الثلاثاء، كل من مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، ومدافع الفريق، رضا حلايمية، ندوة صحفية، للحديث عن مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ويلاقي “العميد”، مساء الأربعاء، مضيفه أورلاندو بيراتس، بداية من الساعة السادسة (18:00سا) بالتوقيت المحلي. ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. بعدما كان النادي العاصمي قد انهزم في مباراة الذهاب بلملعب 5 جويلية، بهدف من دون مقابل.

وكشفت إدارة ممثل الجزائر في “الشامبينز ليغ”، في بيان نشرته الاثنين، أن بن يحيى سيعقد ندوةً صحفية، غدا الثلاثاء. بدايةً من الساعة الواحدة زوالاً (13:00سا).

وسيكون المدرب التونسي مرفوقاً بمدافع الفريق، رضا حلايمية، خلال الندوة الصحفية سيعقدها بقاعة الندوات في بملعب “أورلاندو”.