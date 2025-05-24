بن يحيى يثمن الفوز بالداربي ويُشيد بلاعبي المولودية

ثمن مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، الفوز المحقق أمس الجمعة، أمام الجار اتحاد العاصمة، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 22 من البطولة.

وسمح هذا الفوز لـ”العميد” بتعزيز صدارته بوصوله للنقطة 52. على بعد 6 خطوات من الوصيف شبيبة القبائل، قبل 4 جولات فقط عن نهاية الموسم.

وقال بن يحيى، في الندوة الصحفية إنه كان واثقا من الفوز بالداربي وقبله لقاء سطيف. بالرغم من أن الجميع شكك في قدرة الفريق على ذلك، بعد التعثر داخل الديار أمام البيض.

وأضاف التونسي: “كنت الوحيد الذي فرح بلقاء البيض. لأن اللاعبين قدموا مباراة قوية. ولو تنظرون إلى الاحصائيات خاصة البدنية والفرص ستعلمون ما أقول”.

وواصل بن يحيى: “صحيح أن الأنصار غضبوا، لأنهم تخوفوا من تضييع اللقب، وهذا حق مشروع. لكن شخصيا، بعد نهاية لقاء البيض، حييت اللاعبين، ولا يمكن أن لا أشكرهم بعد أداءهم الذي قدموه.. لقدت آمنت بهم”.

في المقابل، أبرز بن يحيى، أنه أخبر اللاعبين ما بين شوطي الداربي. أنه توج سابقا بالألقاب ويعرف قيمتها، مضيفا: “قلت لهم إن الشوط الثاني سيكون صعبا، لكنا كنا متضامنين ومركزين من أجل الفوز”.

وختم التونسي بن يحيى، ردا على الضغط الذي عاشه الفريق في الفترة الماضية: “هذه هي المولودية، الفرق الكبير تعيش الضغط من صافرة أول لقاء إلى آخر جولة. ويجب أن نبقى مركزين طيلة الموسم”.