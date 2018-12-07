بن يحيى يعتذر من أنصار إتحاد العاصمة !

قدم مدافع إتحاد العاصمة محمد بن يحيى إعتذارات رسمية لأنصار سوسطارة عبر مقطع فيديو نشره في صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام.

وكان ين يحى قد أثار جدلا كبيرا بسبب مقطع فيديو إستعمل فيه لقطة غير أخلاقية، والتي تم ربطها بأنها كانت موجهة لأنصار إتحاد العاصمة.

وقال بن يحيى خلال مقطع الفيديو: “أنا مندهش من التطورات التي عرفها مقطع الفيديو الذي نشرته سابقا، والذي قمت به بتصرف موجه لأصدقائي وأقربائي فقط..أنا لم أوجه أي تصرف لأنصار إتحاد العاصمة، فأنا في علاقة جيدة مع الطاقم الفني، والإداري وحتى أنصار إتحاد العاصمة”.