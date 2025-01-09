بن يحيى: “ديلور جاهز وعبد اللاوي الغائب الأكبر في مباراة تي بي مازمبي”

قال مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحي، بأن كل اللاعبين جاهزين لمباراة الغد أمام تي بي مازيمبي الكونغولي، على غرار ديلور.

وأضاف بن يحي في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الخميس، بالمركب الاولمبي “5 جويلية”، أن 99 بالمائة من التعداد جاهز، ما عدا المدفع أيوب عبد اللاوي، الذي سيُعوض بمدافع آخر.

كما أوضح مدرب المولودية، بأن مباراة الغد جد مهمة، وسيدخلها بهدف ضمان 3 نقاط، لتدعيم رصيدهم، مشيرا إلى أن الفريق قام بالتحضيرات اللازمة لذلك.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر، بالضيف تي بي مازمبي الكونغولي، والمقررة غدا الجمعة، بملعب “5 جويلية”، تدخل ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.