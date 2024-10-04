بن يحيى لإدارة قمة الجولة الرابعة بين “السياسي” والمولودية

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعيين الحكم، بن يحيي، لإدارة قمة الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة بين شباب قسنطينة ومولودية الجزائر، المقررة يوم الأحد بداية من الساعة الرابعة عصراً، بملعب بن عبد المالك رمضان.

وسيساعده كل من هواري وحاج يحيي، والحكم الرابع حركات، في إدارة هذه المواجهة.

وسيدير الحكم، بوجمعة، مواجهة اتحاد العاصمة ومولودية البيض، يوم الأحد، بملعب نيلسون مونديلا، بداية من الساعة السادسة مساء. وسيساعده في مهامه كل من الحكمين بويمة وبوخاتم، بالإضافة للحكمة الرابعة، غادة محاط. وستكون هذه المباراة معنية بتطبيق تقنية “الفار”، بإدارة الحكمين، بن براهم و كليخة.

ولحساب الجولة ذاتها، جرى تعيين الحكم، غربال، لإدارة مواجهة اتحاد بسكرة وشباب بلوزداد، يوم الأحد، بملعب 18 فيفري ببسكرة، بداية من الساعة الـ17.45. وسيساعده في مهامه كل من الحكمين، زرهوني وبلعروسي. فيما أسندت مهمة إدارة غرفة “الفار” في هذه المواجهة للحكمين، عوينة وحميدي.

أما مباراة اتحاد خنشلة وترجي مستغانم، فقد تم تعيين الحكم، بوكواسة لإدارتها يوم الأحد، بملعب حمام عمار، بداية من الساعة الرابعة عصراً. بمساعدة الحكمين، عبان و جنادي، والحكم الرابع، راغدي.