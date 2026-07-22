بن يحي: “المرحلة الأولى من التحضيرات كانت جد موفقة”

تحدث مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحي، عن التحضيرات الأولى التي أجراها الفريق، استعدادا للموسم الجديد، مشيدا بمجهودات لاعبيه.

وصرح بن يحي، اليوم الأربعاء: “أجرينا المرحلة الاولى من تحضيراتنا الصيفية بالجزائر، والتي كانت جد موفقة”.

كما أضاف: “أشكر اللاعبين على المجهودات الكبيرة التي بذلوها، رغم صعوبة التدريبات التي أجريناها”.

وتابع خالد بن يحي: “حاليا نتنقل إلى النمسا لخوض المرحلة اثلانية من تحضيراتنا الصيفية، للعمل أكثر على الجانبين الفني، والتكتيكي”.

وجاءت هذه التصريحات من المدرب خالد بن يحي، خلال تواجده صباح اليوم الأربعاء مطار “هواري بومدين” بالعاصمة، قبل تنقله رفق بعثة الفريق إلى النمسا.