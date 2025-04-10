بن يحي: “الهزيمة تكون دائما مرة والإقصاء مخيب”
بقلم كريم تيغرمت
وصف مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحي، اقصاء فريقه من رابطة أبطال إفريقيا بالمخيب، بالنظر لمردود فريقه في مواجهتي أورلاندو بيراتس.
وصرح بن يحي، اليوم الخميس، في هذا الخصوص: “الهزيمة تكون دائما مرة، والاقصاء مخيب”.
كما أوضح: “ما قدمه اللاعبون، الطاقم الفني، والإداري، بالإضافة لرئيس النادي حكيم رجم، يشرف كرة القدم الجزائرية من ناحية المستوى”.
وتابع ىخالد بن يحي: “أورلاندو بيراتس، الذي كان يرعب كل الناس، تمكنا من اليسطرة عليه في الذهاب والإياب، لكن للأسف كانت تنقصنا الفعالية”.
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