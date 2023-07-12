بن يحي حكما لقمة الجولة الثلاثين والأخيرة من البطولة المحترفة

عينت لجنة التحكيم، الحكم بن يحي، لإدارة قمة الجولة الثلاثين والأخيرة من الموسم الجاري للبطولة المحترفة.

وسيدير الحكم بن يحي، المباراة التي ستجمع فريق امل الأربعاء، بالضيف نادي بارادو، والمقررة يوم السبت المقبل.

كما سيكون الحكم بن يحي، مرفوقا في إدارة هذا اللقاء، بكل من زرهوني، مساعد اول بوزيط، حكم مساعد ثاني، ومكفودجي، حكم رابع.

وتكتستي هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لفريقي أمل الأربعاء، ونادي بارادو، كونها ستحسم مصيرهما في المحترف الأول.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الـ30 والأخيرة من الموسم الجاري للبطولة المحترفة، على النحو التالي: