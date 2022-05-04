بن يحي حكما لقمة الجولة الـ28 بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد

عينت لجنة التحكيم، الحكم بم يحي، لإدارة قمة الجولة التاسعة والعشرين، من البطولة المحترفة والتي ستجمع شبيبة القبائل بشباب بلوزداد.

وسيدير الحكم بن يحي، هذه المباراة بمساعدة كل من خلادي، مساعد أول، وسالمي مساعد حكم ثاني، بالإضافة لمسالكة كحكم رابع.

ومن المقررة أن تلعب هذه القمة الكروية، يوم الجمعة المقبل انطلاقا من الساعة السادسة إلا ربع، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو.

كما كشف موقع الفاف، عن التعيينات الكاملة لحكام مبارايات هذه الجولة والتي جاءت على النحو التالي: