بن يحي حكما لمباراة أولمبيك أقبو وشباب فسنطينة

تعرف فريقي أولمبيك أقبو، وشباب قسنطينة، اليوم الأحد، على هوية الحكم الذي سيدير اللقاء الذي سيجمعهما، لحساب المباراة المتأخرة عن الدور الـ32 لكأس الجزائر.

وكشفت الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر موقعه الرسمي، عن تعيين لجنة التحكيم، الحكم بن يحي، لإدارة هذه المباراة.

وسيدير بن يحي، هذه المواجهة، بمساعدة الثنائي هواري، وحاج يحي، بالإضافة للبوزيت، كحكم رابع لهذا اللقاء.

يذكر أن هذه المبارة المتأخرة عن الدور الـ32 من كأس الجزائر، والتي ستجمع أولمبيك أقبو، بالضيف شباب قسنطينة، مقررة يوم الأربعاء المقبل، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا.