بن يحي حكما لمباراة شباب قسنطينة ومولودية الجزائر

قامت لجنة التحكيم التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم بتعيين بن يحي حسام حكما لإدارة المباراة المرتقبة بين شباب قسنطينة ومولودية الجزائر.

كما عينت كل من بيوض وحمايدي كمساعدين و ميلية كحكم رابع.

وستجري القمة الكروية بين أعرق الأندية الجزائرية يوم الجمعة المقبلة من الجولة الثانية لمنافسة الرابطة المحترفة بملعب الشهيد حملاوي بمدينة الجسور المعلقة.

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