بن يحي حكما لمباراة شباب قسنطينة ومولودية الجزائر

عين لجنة التحكيم، الحكم بن يحي لادارة قمة الجولة الثانية من البطولة المحترفة، والتي ستجمع شباب قسنطينة، بالضيف مولودية الجزائر.

وسيدير الحكم بن يحي، هذه المباراة بمساعدة بيوض، مساعد اول، حمايدي، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لميليا حكم رابع.

وتحمل هذه المباراة ندية كبيرة، بالنظر لعسي المولودية لتأكيد فوزها في الجولة الأولى، فيما يطمح السياسي، لتسجيل أول انتصار له هذا الموسم.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الثانية من البطولة المحترفة، كاملة على النحو التالي: