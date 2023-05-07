بن يحي حكما لمباراة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد

عينت لجنة التحكيم، الحكم بن يحي، لإدارة المباراة المتأخرة التي ستجمع فريق مولودية الجزائر، بالضيف شباب بلوزداد.

وسيدير الحكم بن يحي، هذه المبارة المتأخرة عن الجولة الـ20، المقررة بملعب “الدار البيضاء”، بمساعدة بيوض، مساعد أول، وحميدي، حكم مساعد ثاني.

كما عين الحكم غربال، لإدارة المباراة المتأخرة الثانية لحساب ذات الجولة، والتي ستجمع بين شبيبة القبائل، بمضيفه اتحاد خنشلة.

وسيدير الحكم غربال هذه المواجهة، بمساعدة زرهوني، مساعد أول، بالإضافة لورد بن سلامة، حكم مساعد ثاني.