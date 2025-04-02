بن يحي: “فخور بمردود لاعبينا أمام أورلاندو بيراتس ومتأسف للهزيمة”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحي، أسفه الشديد لهزيمتهم بهدف دون رد، أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، مؤكدا في ذات الوقت فخره الكبير بمردود لاعبيه.

وصرح بن يحي، عقب هذه المباراة: “الهزيمة امام أورلاندو بيراتس كانت مؤلمة بالنسبة لنا، خاصة أمام الحضور الكبير لأنصارنا”.

كما أضاف”كنت جد متخوف من فريق أورلاندو بيراتس، بالنظر لما قيل عنه، لكن مردودنا أمامهم كان خارق للعادة”.

وأردف: “فرضنا ضغطنا على المنافس طيلة أطوار المباراة، واحصائيات فريقنا أفضل دليل على ذلك”.

وتابع المدرب خالد بن يحي: “من جهة أنا جد فخور بمردود لاعبينا في هذه المباراة، وفي نفس الوقت متأسف جدا للهزيمة، لكن نتمنى أن يكون القادم أفضل”.