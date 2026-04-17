بن يحي: “قدمنا آداء في المستوى ضد “السياسي” ولم نكن نستحق الهزيمة”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحي، أسفه للهزيمة التي مني بها فريقه ضد شباب قسنطينة، معتبرا بأنها غير مستحقة بالنظر لمردود فريقه.

وصرح المدرب بن يحي، عقب هذه المباراة: “فريقنا قدم مباراة ممتازة من جميع النواحي، وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف”.

كما أضاف: “واجهنا فريق محترم، وحضرنا له كما ينبغي، لكن التوفيق لم يكن إلى جانبنا في هذه المبارة، لا أكثر، ولا أقل”

وتابع خالد بن يحي: “لم نكن محظوظين في هذه المباراة، رغم أن لاعبينا قدموا مجهودات كبيرة، ما يجعلني أقول بأننا لا نستحق الهزيمة أمام شباب قسنطينة”.